Homem é encontrado morto dentro de casa em São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (11), dentro da residência em que morava, na Rua Hermenegildo Montani, em São João do Ivaí.

continua após publicidade

Ele foi identificado como Silvanei Barbosa de Lima, de 42 anos, conhecido popularmente por Bacurau.

- LEIA MAIS: Homem agride ex-esposa e filho em Ivaiporã faz ameaça e acaba preso

continua após publicidade

Família e vizinhos informaram que ele estava sem dar notícias desde amanhã de sexta-feira (9).

Devido ao sumiço, decidiram verificar na residência e ao olharem pela janela viram que o homem estava caído ao lado da cama, e havia muito sangue.

A porta foi arrombada e acionaram a equipe do Samu, porém as socorristas Jaque e Fabiana apenas puderam constatar o óbito.

continua após publicidade

A Polícia Militar foi acionada, bem como a Polícia Civil para providências os procedimentos.

* As informações são do Canal HP/São João do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News