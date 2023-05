Homem é encontrado morto dentro de casa, em Rio Bom

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

PM orientou familiares

Um homem foi encontrado morto, dentro da casa onde vivia em Rio Bom, município do Vale do Ivaí, na noite deste sábado, 06. Um sobrinho que sentiu falta do tio, encontrou o homem morto e em seguida, pediu ajuda no posto de saúde da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, o enfermeiro de plantão no posto de saúde de Rio Bom, atendeu a um homem que informou que há pelo menos dois dias não via o tio na propriedade onde morava. A família então resolveu procurá-lo e, ao entrarem na residência dele, o encontram deitado na cama, já em óbito e em estado de decomposição, com odor muito forte. O profissional de saúde acionou a PM.

- LEIA MAIS: Tio coloca faca no pescoço de sobrinha após discussão familiar

continua após publicidade .

Diante do fato, os policiais acompanharam o médico até o local onde a vítima estava, e o encontraram deitado sobre a cama, com um cobertor sobre as pernas, sendo constatado o óbito por motivos naturais.

A família foi orientada sobre as providências a serem tomadas.

Siga o TNOnline no Google News