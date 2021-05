Homem é encontrado morto após três dias sem sair de casa

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (24), às 11h30 a Polícia Militar de Jandaia do Sul atendeu a solicitação de populares que se preocuparam com o vizinho que já estava há três dias sem sair de casa. Eles relataram aos policiais terem visto pela janela o morador dentro do banheiro, sentado no vaso mas sem esboçar nenhum movimento.

A PM chamou o SAMU e os profissionais confirmaram a morte do homem de 66 anos que estava com seus documentos pessoais e a carteira com dinheiro.

Por conta da morte confirmada, o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado com o perito da Criminalística para os procedimentos e relatório encaminhado para a Polícia Civil.