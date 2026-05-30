Homem é encontrado morto após incêndio em Faxinal; esposa e enteado são presos

Um homem morreu durante um incêndio registrado na madrugada deste sábado (30), em uma residência localizada na Rua Joana Angelica, em Faxinal. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. A esposa da vítima e o enteado foram presos por suspeita de envolvimento no crime. A ocorrência foi registrada na madrugada por volta das 2 horas, após moradores acionarem as autoridades informando sobre um incêndio.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram equipes da Defesa Civil de Faxinal e do Corpo de Bombeiros de Mauá da Serra atuando no combate às chamas. Durante os trabalhos, o corpo da vítima foi localizado no interior do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal

Conforme o boletim da Polícia Militar, enquanto a ocorrência era atendida, surgiram informações de que a esposa do homem e o filho dela teriam deixado o local logo após o início do incêndio. Com base nos relatos, a Polícia Militar iniciou buscas e encontrou os dois suspeitos a uma distância considerável da residência.

Durante a abordagem, nada de irregular foi encontrado com os detidos. Questionados sobre o incêndio e o desaparecimento da vítima, ambos apresentaram uma versão aos policiais envolvendo um suposto desentendimento relacionado à compra de drogas e um alegado sequestro do padrasto por terceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pouco depois, uma testemunha procurou a equipe policial e afirmou ter visto o enteado agredindo a vítima no portão da residência. Segundo o relato, após as agressões, os três entraram na casa e, em seguida, o incêndio começou.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Diante das circunstâncias e das informações reunidas até aquele momento, os policiais deram voz de prisão aos dois suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes do Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e investigação.

Após passarem por exame de lesões corporais, os dois presos foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Faxinal. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da morte e do incêndio.