Homem é encontrado ferido pedindo socorro em São João do Ivaí

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Um homem foi encontrado ferido na madrugada deste sábado (23) na Avenida Itaipu, na região central de São João do Ivaí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta da 1h46.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou a vítima pedindo socorro. O homem apresentava lesões na face e relatou que havia sido agredido por outro indivíduo, que usava camiseta laranja e calça jeans.

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Com as características repassadas, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito algumas quadras depois. Ao ser questionado, ele afirmou que estava sendo ameaçado e mantido em cárcere privado.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.

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Diante da situação, a Polícia Militar confeccionou um termo circunstanciado por lesão corporal.

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