Homem é encontrado ferido pedindo socorro em São João do Ivaí
Vítima apresentava lesões no rosto e foi encaminhada ao hospital de São João do Ivaí após atendimento do Samu.
Um homem foi encontrado ferido na madrugada deste sábado (23) na Avenida Itaipu, na região central de São João do Ivaí. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta da 1h46.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou a vítima pedindo socorro. O homem apresentava lesões na face e relatou que havia sido agredido por outro indivíduo, que usava camiseta laranja e calça jeans.
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Com as características repassadas, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito algumas quadras depois. Ao ser questionado, ele afirmou que estava sendo ameaçado e mantido em cárcere privado.
O Samu foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.
Diante da situação, a Polícia Militar confeccionou um termo circunstanciado por lesão corporal.
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