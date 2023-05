Homem é encontrado com queimaduras, em Grandes Rios

Da Redação

Na noite de sábado (20), a Polícia Militar (PM) foi chamada para o Hospital Municipal de Grandes Rios, onde teria dado entrada um homem vítima de queimaduras. Ele se recusou a conversar com a PM e dar detalhes sobre os ferimentos.

No hospital em contato com o enfermeiro, ele disse que populares ligaram ao hospital informando sobre um homem que estaria em via pública com queimaduras no corpo.

A ambulância do hospital então foi ao local próximo ao trevo da cidade e encontrou um rapaz vítima de queimadura aparentemente por água quente.

O enfermeiro disse que tentou contato com a vítima, que apenas informou que ele mesmo teria se queimado com água quente, e que não queria falar com os policiais. Relatou ainda que a vítima apenas disse seu nome.

A PM ainda tentou dialogar a fim de obter mais informações, porém sem êxito, pois o homem recusava qualquer auxílio da Polícia Militar, e não repassou qualquer outra informação para equipe de enfermagem do hospital.

Diante do fato a PM confeccionou B.O.U para resguardar a equipe, bem como, a equipe de enfermagem no atendimento da ocorrência.

