Homem é encaminhado por desobediência durante abordagem policial

Na madrugada deste sábado (17) um homem foi encaminhado à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) por desobediência. A ocorrência foi registrada por volta das 4 horas, na estrada do Ouro Verde, em Ivaiporã.

De acordo com informações da PM, o autor dirigia um VW Polo verde e foi abordado depois de quase atropelar algumas pessoas na saída de um evento no Salão do Scaramal Eventos e tentou empreender fuga.

Num primeiro momento, o motorista desobedeceu a ordem para descer do veículo.

Quando desceu desobedeceu a todas as outras ordens emanadas, como deslocar para trás do veículo, colocar as mãos na cabeça e se virar de costas, dificultando assim o prosseguimento da abordagem. Também foi solicitado seus dados, ele se recusou.

Diante desta conduta, ele foi levado até 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para a confecção de termo circunstanciado.

