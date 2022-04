Homem é encaminhado para termo circunstanciado por direção perigosa

Da Redação

Um motocilista foi encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre para termo circunstanciado por direção perigosa.

Conforme informações da PM, a ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (13), enquanto a equipe realizava policiamento na Av. Matos Leão.

Por volta das 20 horas, o policiais se depararam com uma motocicleta trafegando em sentido contrário da viatura, em alta velocidade com escapamento aberto, visivelmente adulterado, e ainda com farol apagado.

A equipe deu voz de abordagem utilizando os dispositivos de giroflex, porém, o condutor desviou da viatura policial e empreendeu fuga.

Feito acompanhamento a motocicleta entrou em uma residência. Foi dado voz de abordagem sendo que de imediato não foi acatada pelo motociclista, porém após alguns instantes o autor acatou as ordens.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida o autor encaminhado para o DPM para confecção de termo circunstanciado.