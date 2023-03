Homem é encaminhado ao Providência após levar cerca de 10 facadas

Da Redação

O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua Onice Melo Souza

A Policia Militar (PM) foi chamada no início da madrugada deste domingo (26) após um homem ser vítima de um esfaqueamento. O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua Onice Melo Souza, área central de Kaloré, no norte do Paraná.

Segundo a equipe policial, a vítima foi encaminhada pelos familiares ao Hospital São Lucas, mas, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser levada ao Hospital da Providência de Apucarana.

A esposa chamou a PM e contou que um homem entrou na residência do casal e, após começar uma discussão com o marido dela, foi efetuado cerca de 10 facadas, atingindo a região dorsal e abdominal.

Um boletim de ocorrências foi registrado. O autor ainda não foi encontrado.

