Homem é encaminhado ao hospital em Faxinal com ferimentos por faca

Deu entrada no Hospital Municipal de Faxinal na madrugada desta quinta-feira (22), um homem com ferimentos por faca. O caso teria ocorrido na Rua Anita Garibaldi, por volta das 2h10.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no hospital os policiais conversaram com a vítima. Ele relatou que estava na Rua Anita Garibaldi indo para sua casa, quando um indivíduo começou a lhe agredir e lhe deu uma facada no braço esquerdo e no peito.

A vítima não soube relatar qual seria o nome do agressor, disse apenas que o autor era amigo de um tal de William.

Diante dos fatos, ele foi orientado e a equipe policial retornou ao patrulhamento. Também foi confeccionado BOU que seria encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.

Violência doméstica em Lidianópolis

Na noite de quinta-feira (21) a PM foi acionada para atendimento na Rua Almirante Tamandaré, onde segundo informações os filhos estariam agredindo a própria mãe.

No local, a mulher explicou aos policiais, que na verdade houve discussão entre os dois filhos, e que ela apenas interveio, porém não houve agressão, apenas discussão familiar.

Diante dos fatos e a mulher não apresentar lesão, ela foi orientada quanto aos procedimentos e ao prazo de representação futura.

Posteriormente foi confeccionado o BOU e encaminhado para 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

