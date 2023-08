Homem é encaminhado ao hospital após ser golpeado com pá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um caso de lesão corporal foi registrado na tarde de sábado (5), no centro de Borrazópolis. A pessoa lesionada por um golpe de pá foi encaminhada ao hospital e após atendimento foi liberado pelo médico de plantão.

continua após publicidade

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15h30, onde o solicitante relatava que um homem estava sendo agredido.

- LEIA MAIS: Suspeito de matar homem dentro de carro em Arapongas é preso em hotel

continua após publicidade

No local, os policiais conversaram com a vítima que apresentava ferimento no supercílio esquerdo.

Ele disse aos policiais que estava conversando com o autor, e quando deu as costas foi golpeado com uma pá, vindo a cair ao solo.

Diante dos fatos e da vontade de representação da vítima a equipe deu voz de prisão ao autor.

continua após publicidade

Posteriormente, após a vítima receber atendimento médico, ambas as partes foram encaminhadas ao destacamento de Borrazópolis para confecção do termo circunstanciado.

Não foi informado a causa do desentendimento.

Siga o TNOnline no Google News