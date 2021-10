Homem é encaminhado ao hospital após cair com carro em rio

Da Redação

O carro capotou e caiu em um rio no Bairro Chapéu de Couro

Um homem de 40 anos foi encaminhado ao Hospital Municipal de Manoel Ribas, após o carro que ele dirigia, um Fiat Strada cinza, capotar e cair em um rio no Bairro Chapéu de Couro, no quadro urbano.

Conforme a Polícia Militar, os militares foram acionados por volta das 21 horas e foram imediatamente ao local do acidente. Chegando ao local, o motorista não conseguia sair do carro e foi resgatado pelos policiais com ajuda de moradores.

Fora da água, foi feito os procedimentos preliminares de salvamento na vítima que estava inconsciente. Após reanimação, ele foi encaminhado pela equipe do Samu ao Hospital Municipal de Manoel Ribas.

Também foi acionado o guincho para retirar o veículo do local, o qual foi encaminhado ao pátio do Destacamento da Polícia Militar.