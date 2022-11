Homem é encaminhado a UPA após ser atingido por golpe de faca

Da Redação

Na madrugada deste domingo (13), por volta de 1h15, um homem foi atingido por golpe de faca, na Av. Maranhão no centro de Ivaiporã. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

A Polícia Militar (PM) foi acionada para apoio, pela equipe do Samu. No local foi encontrada a vítima sendo atendida pelos socorristas. Ele apresentava um corte próximo da orelha com cerca de 3 centímetros.

O homem relatou aos policiais militares, que estava próximo a um bar, quando foi atingido com faca por um homem conhecido. O agressor vestia blusa preta e vermelha.

Após prestar atendimento a vítima, a equipe do Samu encaminhou a vítima a UPA 24h.

De posse das características do autor, a PM realizou patrulhamento pela cidade, mas o suspeito não foi localizado. A vítima não soube informar os motivos da agressão.

