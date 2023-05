Homem é encaminhado à UPA após capotamento de carro em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã

Um homem ficou ferido na tarde de sábado (6), após capotamento de carro na Rodovia Nicolau Koltun (estrada do Jacutinga), em Ivaiporã. Ele foi socorrido com ferimentos e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe de serviço foi acionada por volta das 16h30. Chegando ao local, os policiais encontraram um Fiat/Palio Week branco tombado à margem da rodovia, a vítima já havia sido socorrida por populares.

- LEIA MAIS: Caminhão tomba na BR-376 e motorista fica ferido

continua após publicidade .

Após realizada a remoção do veículo pelo guincho ao pátio do Detran, os policiais foram à UPA para colher informações sobre a vítima.

Ele permanecia internado na unidade hospitalar em observação, e de acordo com informações do médico não havia sofrido fraturas, e estava apenas com um pequeno ferimento no supercílio direito.

Siga o TNOnline no Google News