Homem é encaminhado à delegacia após pedir doações irregularmente

54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

Em Ivaiporã um homem foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil após denúncias de que ele estaria pedindo doações irregularmente em nome de uma ONG (Organização Não Governamental), praticando crime de estelionato. O caso foi por volta das 13h30 de sexta-feira, 19, na Rua Mato Grosso.



Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a denunciante relatou que não seria a primeira vez que o autor estava praticando a ação e recebendo doação em nome da ONG. Relatou ainda que tem prints de conversas no WhatsApp, onde o suspeito se passa por membro da ONG pedindo doações.



Diante da situação a equipe realizou buscas e conseguiu realizar abordagem do suspeito na Rua Mato Grosso. Foi realizada busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. Porém foi localizado na mochila uma marmita que ele havia recebido no restaurante.

Diante das informações da solicitante, ambos foram encaminhados para 54ª DRP de Ivaiporã para as medidas cabíveis.



* A Polícia Militar não informou o nome e nem a atividade da ONG.

