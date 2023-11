Homem é detido suspeito de perseguir ex-enteada em Faxinal

Na tarde de quarta-feira (22), por volta das 14 horas, uma equipe policial do destacamento da PM de Faxinal foi acionada via Copom para atender a uma ocorrência no Colégio Olavo Bilac. Uma mulher relatava que sua filha havia sido perseguida no caminho da escola.

Ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a solicitante, que informou que sua filha, menor de idade, vinha sendo perseguida pelo ex-padrasto durante o trajeto até a escola. A mãe apresentou aos policiais uma medida protetiva de urgência em vigor, abrangendo familiares e testemunhas.

Com base nas informações fornecidas, a equipe policial realizou patrulhamento pela cidade. Os agentes localizaram o suspeito em um barracão nas proximidades.

Diante do descumprimento da medida protetiva, a equipe policial procedeu à abordagem e conduziu o homem à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas de polícia judiciária.

