Homem é detido por violência doméstica e posse de revólver

A equipe RPA de Jardim Alegre, durante atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, logrou êxito em deter um suspeito em posse de uma arma de fogo. Foi apreendido um revólver Taurus calibre .38 com seis munições intactas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na Av. Getulina. No local em contato com a solicitante ela relatou que o marido a havia ameaçado com uma garrafa de vidro, inclusive, há cerca de um ano vem sofrendo ameaças e agressões físicas de seu marido.

Diante da situação foi dada voz de prisão ao autor que se encontrava no interior da garagem. Alterado, ele começou a resistir tentando se desvencilhar, mas foi contido.

Sobre uma denúncia de arma de fogo, ele confirmou que ela estava no guarda-roupas, escondida no bolso de uma blusa vermelha.