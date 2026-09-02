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POLÍCIA MILITAR

Homem é detido por desobediência durante abordagem em Ivaiporã

Ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (2), homem resistiu às ordens dos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é detido por desobediência durante abordagem em Ivaiporã
Autor A ocorrência foi registrada por volta de 0h57 - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi detido por desobediência durante uma abordagem da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (2), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada por volta de 0h57, durante patrulhamento.

Segundo a PM, três homens estavam sentados em uma calçada e apresentaram comportamento suspeito ao perceberem a viatura. Dois obedeceram à abordagem e nada ilícito foi encontrado com eles.

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O terceiro homem, porém, desobedeceu às ordens dos policiais e afirmou que não colocaria as mãos sobre a cabeça. Em seguida, tentou entrar em uma residência.

A equipe conseguiu contê-lo após resistência ativa. Os policiais fizeram a busca pessoal, mas não encontraram nenhum objeto ilícito.

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O homem foi encaminhado à sede da 6ª CIPM para a elaboração de um Termo Circunstanciado. Depois, ele foi liberado conforme os procedimentos legais.

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