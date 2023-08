Homem é detido em Jardim Alegre por posse de cocaína

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã de domingo (6) por volta das 11h50 um jovem foi detido em Jardim Alegre e encaminhado a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) de posse de cocaína para uso próprio.

A equipe policial estava em deslocamento pela PR-466, sentido Ivaiporã a Jardim Alegre, quando avistou um VW/Gol branco, que trafegava em sentido oposto ocupado por dois rapazes.

O passageiro ao passar pela viatura abaixou a cabeça tentando esconder o rosto. Diante da situação os policiais optaram por realizar abordagem.

Após um breve acompanhamento o veículo acessou uma estrada vicinal nas proximidades do trevo de acesso principal a Ivaiporã, onde foi dada ordem de parada.

Em busca pessoal nos abordados inicialmente não foi localizado nada de ilícito, porém o passageiro informou que em sua carteira havia uma pequena quantia cocaína, que posteriormente foi pesada 0,1grama.

O motorista e veículo foram liberados no local, uma vez que nada de ilícito foi localizado com ele e a documentação do carro estava em dia.

Diante da situação a equipe conduziu o indivíduo até a sede da 6ªCIPM para confecção do termo circunstanciado.

