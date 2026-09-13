Homem é detido com facão após ameaçar familiares em Jardim Alegre
Polícia Militar encontrou o suspeito com a arma branca em via pública durante atendimento na madrugada deste domingo (13)
Um homem foi preso com um facão em via pública na madrugada deste domingo (13), na Rua Jasmim, em Jardim Alegre. A PM foi acionada após denúncias de que ele estaria ameaçando familiares.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe RPA atendeu a ocorrência por volta de 1h30. O homem estava em posse do facão quando foi abordado pelos policiais.
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Diante da situação, os policiais realizaram a prisão e apreenderam a arma branca.
Em seguida, a equipe encaminhou o homem à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), para a elaboração de Termo Circunstanciado.
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