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Homem é detido com facão após ameaçar familiares em Jardim Alegre

Polícia Militar encontrou o suspeito com a arma branca em via pública durante atendimento na madrugada deste domingo (13)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é detido com facão após ameaçar familiares em Jardim Alegre
Autor O homem estava em posse do facão quando foi abordado pelos policiais. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso com um facão em via pública na madrugada deste domingo (13), na Rua Jasmim, em Jardim Alegre. A PM foi acionada após denúncias de que ele estaria ameaçando familiares.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe RPA atendeu a ocorrência por volta de 1h30. O homem estava em posse do facão quando foi abordado pelos policiais.

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LEIA MAIS: Denúncia de briga na madrugada mobiliza a PM em Ivaiporã

Diante da situação, os policiais realizaram a prisão e apreenderam a arma branca.

Em seguida, a equipe encaminhou o homem à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), para a elaboração de Termo Circunstanciado.

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