Homem é detido após vias de fato e ameaça com faca em Jardim Alegre

Rotam prendeu o suspeito após ele fugir para casa durante a ocorrência; uma faca foi apreendida

Um caso de vias de fato em Jardim Alegre terminou com a prisão de um homem na noite de segunda-feira (29). A ocorrência foi registrada, após uma discussão evoluir para ameaças com faca e agressões, o que motivou a intervenção da Polícia Militar.

Segundo o boletim da PM, a equipe Rotam foi acionada pelo Copom para atender à ocorrência. No local, o solicitante informou que estava na calçada de casa quando iniciou uma discussão com outro homem.

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Durante o desentendimento, conforme o relato, o suspeito passou a fazer ameaças. Em seguida, os dois entraram em vias de fato. O homem então pegou uma faca que estava dentro de seu veículo. Porém, ao perceber a chegada da equipe policial, fugiu para a própria residência.

Diante da situação de flagrante, os policiais seguiram até o endereço do suspeito. Na busca pessoal, os policiais não encontraram outros materiais ilícitos. A faca utilizada na ocorrência foi apreendida.

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Por fim, o suspeito foi encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção da documentação e adoção das medidas cabíveis.

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