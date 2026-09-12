Homem é detido após assediar parente em São Pedro do Ivaí

Agressor estava embriagado e chegou a fazer gestos obscenos na frente da polícia militar

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (11) no centro de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, sob suspeita de importunação sexual contra uma familiar. A vítima, uma mulher que apresenta limitações cognitivas, relatou ter sido agarrada à força pelo agressor.

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A Polícia Militar foi acionada pela filha da vítima. Ela denunciou que o próprio tio havia agarrado a mãe dela contra a vontade, com intenções sexuais. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, negou o abuso e alegou que a aproximação teria ocorrido com consentimento. No entanto, enquanto dava sua versão aos agentes, o homem fez gestos obscenos simulando a prática sexual.

Logo em seguida, a própria vítima conversou com a equipe e confirmou que o parente a segurou e se esfregou em seu corpo sem a sua permissão.

O suspeito não resistiu à abordagem e acompanhou a polícia sem causar novos problemas. A mulher foi acolhida e levada até a Santa Casa de São Pedro do Ivaí para passar por atendimento médico e realizar exames de corpo de delito.

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Após os procedimentos de saúde, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, que ficará responsável pela investigação do crime e pelos próximos passos judiciais. Ninguém teve o nome divulgado para preservar a identidade da vítima.