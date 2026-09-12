Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
IMPORTUNAÇÃO

Homem é detido após assediar parente em São Pedro do Ivaí

Agressor estava embriagado e chegou a fazer gestos obscenos na frente da polícia militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é detido após assediar parente em São Pedro do Ivaí
Autor A Polícia Militar foi acionada pela filha da vítima - Foto: Imagem Ilustrativa/Pixabay

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira (11) no centro de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, sob suspeita de importunação sexual contra uma familiar. A vítima, uma mulher que apresenta limitações cognitivas, relatou ter sido agarrada à força pelo agressor.

📰 LEIA MAIS: Previsão do tempo em Ivaiporã indica sábado chuvoso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada pela filha da vítima. Ela denunciou que o próprio tio havia agarrado a mãe dela contra a vontade, com intenções sexuais. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, negou o abuso e alegou que a aproximação teria ocorrido com consentimento. No entanto, enquanto dava sua versão aos agentes, o homem fez gestos obscenos simulando a prática sexual.

Logo em seguida, a própria vítima conversou com a equipe e confirmou que o parente a segurou e se esfregou em seu corpo sem a sua permissão.

O suspeito não resistiu à abordagem e acompanhou a polícia sem causar novos problemas. A mulher foi acolhida e levada até a Santa Casa de São Pedro do Ivaí para passar por atendimento médico e realizar exames de corpo de delito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Após os procedimentos de saúde, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, que ficará responsável pela investigação do crime e pelos próximos passos judiciais. Ninguém teve o nome divulgado para preservar a identidade da vítima.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
assistência à vítima Direitos da Mulher importunação sexual notícias de São Pedro do Ivaí POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV