Homem é detido após ameaçar e acusar mulher de traição

Em Faxinal a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) encaminhou um homem a 53ª Delegacia Regional de Polícia Militar (53ª DRP), após ele ameaçar e acusar a esposa de traição. O caso foi na madrugada desta terça-feira (17), por volta das 3h30.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via Copom para atendimento de um caso de ameaça. A vítima de 20 anos, relatou que estava em sua residência quando o convivente sem motivo algum aparente ficou muito nervoso e começou a ameaça-la de morte dizendo “Eu vou matar você”, gerando temor pela sua vida e pela filha do casal, uma criança de três meses de idade.

Diante dos fatos equipe deslocou até a residência do casal, onde em contato com o autor, de 23 anos, disse que havia descoberto que a esposa estava lhe traindo com outra pessoa. Confirmou que discutiu com a mulher, porém, disse que não lhe agrediu e nem lhe ameaçou de morte.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor o qual não teve nenhum tipo de reação, não sendo necessária a utilização de algemas. Às partes foram encaminhadas à 53ª DRP para as providencias de polícia judiciaria cabíveis ao caso.