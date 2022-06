Homem é detido após ameaçar desafeto com garrucha

Da Redação

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) e encaminhado para termo circunstanciado por ameaçar um desafeto com uma garrucha. O caso foi registrado na noite de sábado por volta das 21h30 em Lidianópolis. A suposta arma não foi localizada pelos policiais.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em sua residência, quando chegou até o portão o autor portando uma garrucha, e passou a ameaçá-lo de morte.

Após fazer as ameaças, pegou um pedaço de ripa que estava no chão e arremessou contra o portão da casa, e ainda arremessou um tijolo acertando as costas da vítima. Questionado a vítima sobre os motivos das ameaças, não soube precisar informações.

Diante da situação, e do interesse de representação contra o autor, a equipe seguiu o local indicado, onde foi possível ver autor correndo sentido o final da rua (indivíduo este conhecido das equipes policiais, com diversas passagens criminais).

Sendo dada voz de abordagem, ele desobedeceu a equipe e saiu correndo em um corredor que dá acesso a uma casa dos fundos, entrou no interior da residência e fechou as portas. Após várias verbalizações pela equipe para que saísse da casa, abriu a porta. Sendo então possível realizar a busca pessoal.

Questionado o que havia acontecido, não soube dar explicações, com relação a posse arma de fogo foi negado o fato, e o autor autorizou a equipe a realizar buscas pelo local, porém não sendo localizado o referido armamento.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas, visto que estava muito agitado e agressivo. Autor e a vítima foram conduzidos até o DPM de Lidianópolis para lavratura do termo circunstanciado e na sequência liberados