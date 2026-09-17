Homem é detido após agredir outro com pedaço de pau em Ivaiporã

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Vítima foi encontrada desacordada em via pública, no Jardim Nova Porã, mas teve apenas lesões leves

Um homem foi detido após agredir outro com um pedaço de pau na tarde de quarta-feira (16), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. A PM atendeu a ocorrência após uma briga entre dois homens em situação de rua.

A vítima foi encontrada desacordada na Rua Gralha Azul e cercada por populares. Segundo testemunhas, os dois homens tiveram um desentendimento e entraram em vias de fato.

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Durante a briga, um deles usou um pedaço de pau (galho) para atingir o outro. A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No atendimento, foram constatadas apenas lesões leves. Segundo a PM, a inconsciência estava relacionada à embriaguez alcoólica.

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Com as características do suspeito, os policiais fizeram buscas pela região. Ele foi localizado e abordado cerca de duas quadras do local da ocorrência.

O homem foi detido e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos da Polícia Judiciária.

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