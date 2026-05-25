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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é detido após agredir e ameaçar a mãe em Ivaiporã

Mulher relatou à PM que o filho que foi detido exigiu dinheiro para comprar drogas, a agrediu e fez ameaças de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 13:07:28 Editado em 25.05.2026, 13:07:23
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Homem é detido após agredir e ameaçar a mãe em Ivaiporã
Autor Situação foi registrada pela Polícia Militar por volta das 21 horas. - Foto: Ilustração / Marcos Santos/USP

Um homem foi detido na noite de domingo (24) após agredir e ameaçar a própria mãe em Ivaiporã. A ocorrência de violência doméstica foi atendida pela Polícia Militar por volta das 21 horas.

Conforme o boletim da PM, a vítima contou que o filho chegou em casa bastante alterado e exigiu dinheiro para comprar entorpecentes. Ao informar que não tinha a quantia, ela foi agredida com um soco no peito e empurrada pelo autor.

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A mulher também relatou aos policiais que o homem passou a ameaçá-la de morte caso não conseguisse o dinheiro. Após as agressões e ameaças, ele fugiu correndo em direção à via pública.

Segundo a vítima, os episódios de violência são frequentes e outros boletins de ocorrência já haviam sido registrados anteriormente contra o filho.

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Com as características repassadas, a equipe policial localizou um suspeito com as mesmas características nas proximidades. Ao perceber a presença da PM, o homem correu em direção a uma área de mata e não obedeceu à ordem de parada.

Após acompanhamento tático, os policiais conseguiram alcançar e conter o suspeito. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos da Polícia Judiciária.

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AGRESSÃO ameaças ENTORPECENTES ivaipora POLICIA MILITAR violência domestica
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