Homem é denunciado por se passar pelo irmão morto, no Vale do Ivaí

A PM foi procurada pelo filho do homem falecido

Nesta segunda-feira (22), um morador da cidade de Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, se dirigiu até o destacamento da Polícia Militar (PM) para denunciar um caso de falsidade ideológica. O homem afirmou que seu tio estaria se passando por seu pai, que já é falecido.

Conforme relato da vítima, o irmão do seu pai estaria usando o nome do falecido de má fé, para fraudar os sistemas e receber aposentadoria. O acusado também estaria agindo na vida civil como se fosse o pai do sobrinho.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o tio possui o mesmo nome do falecido, e chegou a mudar os números dos documentos e a aparência física para ficar mais parecido com o irmão e seguir cometendo o crime. O sobrinho foi orientado.

