Homem é condenado por tentativa de homicídio em Cambira

Da Redação

O júri, presidido pela magistrada Carolline de Castro Carrijo, aconteceu na Comarca de Apucarana

Nesta quinta-feira (9), Thiago de Souza, também conhecido como ‘Foca’, foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto, pela tentativa de homicídio de José Roberto Pereira dos Santos, ocorrida na madrugada do dia 29 de julho de 2012. O crime foi registrado na Avenida Brasil, na área central de Cambira, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade .

Segundo a defesa do réu, utilizando uma arma de fogo, o condenado disparou duas vezes contra a vítima, acertando as regiões da coxa da perna esquerda. José foi alvejado pelas costas. Após os disparos, ele conseguiu fugir e recebeu atendimento médico.

O júri, presidido pela magistrada Doutora Carolline de Castro Carrijo, aconteceu na Comarca de Apucarana durante esta quinta-feira. Uma interceptação telefônica autorizada judicialmente contribuiu para a conclusão de que o denunciante efetivamente foi o autor do crime.