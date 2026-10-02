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Homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio com foice em Rosário do Ivaí

Roberto Cornélio de Almeida foi morto enquanto realizava serviços rurais no dia 16 de janeiro de 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio com foice em Rosário do Ivaí
Autor O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (1º) - Foto: Blog do Berimbau

O Tribunal do Júri da Comarca de Grandes Rios condenou o suspeito, um homem de 56 anos, a 28 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Roberto Cornélio de Almeida, de 39 anos.

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O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (1º) no Fórum local, sob a presidência do juiz Dr. Felipe de Souza Pereira, com atuação do promotor de Justiça Dr. Pedro Henrique Teixeira Castelan e da defesa formada pelos advogados Maria Claudia de Araújo Coimbra e Otávio Takao Fujimoto. Após um dia inteiro de debates encerrado no período da noite, o Conselho de Sentença reconheceu integralmente a responsabilidade criminal do acusado, em decisão confirmada pelo Cartório Criminal.

O crime

O crime ocorreu na manhã de 16 de janeiro de 2026, na Estrada Urutu 2, localizada na zona rural de Rosário do Ivaí. A vítima realizava serviços de roçagem em uma propriedade quando foi atacada a golpes de foice. As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Faxinal, coordenadas pelo delegado Ricardo Mendes, apontaram que o assassinato teve como pano de fundo uma disputa judicial envolvendo a posse de um sítio entre o réu e sua ex-esposa, fato que conferiu ampla repercussão ao caso na região.

Em depoimento prestado à polícia, Gilberto sustentou ter agido em legítima defesa, alegando que costumava passar diariamente pelo trecho e que a vítima o estaria monitorando. O réu afirmou que, ao abrir a porteira, Roberto o teria ameaçado e feito menção de pegar uma foice presa à motocicleta, momento em que reagiu desferindo mais de três golpes contra o trabalhador antes de se esconder em uma área de mata.

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A versão do acusado foi contestada pelos elementos de prova colhidos pela investigação. Conforme constatou a Polícia Civil, a vítima estava de capacete e de costas abrindo o cadeado da porteira, com suas ferramentas de trabalho devidamente presas ao veículo, o que reduzia sua capacidade de reação. Além disso, a arma utilizada no ataque foi localizada a cerca de 300 metros do ponto onde o réu alegava trabalhar. Gilberto foi preso preventivamente em 22 de janeiro pela Polícia Civil de Faxinal e permaneceu custodiado até a realização do júri popular.

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direitos humanos homicidio JUSTIÇA Rosário do Ivai segurança pública violência
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