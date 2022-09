Homem e cavalo morrem após atropelamento no Vale do Ivaí

Da Redação

Equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul atendeu o atropelamento

Um homem, de 72 anos, que estava montado a cavalo morreu ao ser atropelado por um caminhão na BR-369 entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo ao Rio Cimeré, no norte do Paraná. O acidente ocorreu na noite deste sábado (10). O animal também entrou em óbito.

Equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul atendeu o atropelamento. O motorista do caminhão ficou ferido e foi levado para o Hospital da Providência em Apucarana, mas sem gravidade.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado para recolher o corpo. O homem já foi identificado, porém, o nome dele ainda não foi repassado. A reportagem busca mais informações sobre o acidente.

As causas do acidente serão apuradas, o que se sabe até o momento, é que o homem cavalgava bem ao lado da rodovia.

