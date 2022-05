Homem é baleado na frente do filho em Jandaia do Sul

Da Redação

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi baleado no início da madrugada deste sábado, 28, em uma residência, na região central de Jandaia do Sul. O filho dele, de 13 anos, estava na casa juntamente com um amigo da vítima.

Segundo o boletim de ocorrências, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Uma ambulância da Defesa Civil do município também foi acionada.

No local, os policiais encontraram o homem, que estava com ferimentos no braço direito e abdômen, provenientes de arma de fogo. A vítima informou que teria tido uma desavença minutos antes com dois homens e que eles seriam os possíveis autores dos disparos. Ele informou ainda, que a dupla estava em uma motocicleta Honda/Falcon de cor prata.

O filho dele, um adolescente de 13 anos, estava na casa e presenciou tudo. Um amigo da vítima, também estava no local. Eles não foram feridos.

O homem baleado recebeu os primeiros atendimentos pela ambulância da Defesa Civil e foi encaminhado em seguida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.