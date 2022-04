Homem é baleado durante partida de futebol em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

Uma partida de futebol na Associação Atlética Beira Rio em Rio Branco do Ivaí acabou com um homem baleado na tarde de domingo (10). A vítima foi atingida no joelho e encaminhada do Hospital Municipal. Foram efetuados cerca de cinco disparos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 15 horas, no local foi informada por populares, que os atletas estavam jogando e que um rapaz que estaria se aquecendo na lateral do campo, do lado do banco de reservas acabou sendo baleado.

O autor serio um homem que usava uma camisa vermelha, e chegou por trás do banco de reservas e efetuou os disparos. Aproximadamente 300 pessoas entre homens, mulheres e crianças estavam no local no momento dos disparos.

Após efetuar os disparos, todos os atletas correram assustados do campo. O autor correu entre a multidão até a saída, onde havia uma segunda pessoa em uma moto prata, subiu na moto e empreenderam fuga do local, em sentido ignorado.

A vítima que foi atingida no joelho direito por um dos disparos de arma de fogo foi levado até o Hospital Municipal. Ele informou aos policiais que o motivo seria uma rixa antiga. Relatou que na madrugada do primeiro dia deste ano, o autor, chegou no final da festa da virada e dizendo que não gostava dele e os dois entraram em vias de fato.

Disse ainda que nas últimas semanas vinha sofrendo ameaças do autor, porém nunca registrou boletim de ocorrência. Equipe fez patrulhamentos a fim de localizar o atirador, porém sem êxito até o presente momento.