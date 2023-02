Homem é baleado durante briga em São João do Ivaí, o autor foi preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 01h45 a equipe de serviço do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de São João do Ivaí, recebeu uma denúncia de vias de fato com disparo de arma de fogo na Rua Geraldo Coutinho de Castro. A confusão terminou com uma pessoa baleada e outra ferida.

continua após publicidade .

No local, em contato com a vítima, ele disse ser vizinho de frente com os moradores que entraram em vias de fato na rua, que apenas saiu para apartar a briga.

- LEIA MAIS: Chacina: quatro pessoas são mortas em Porto Alegre

continua após publicidade .

Relatou ainda, que em determinado momento ouviu um estampido forte e notou que foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo no braço direito, que viu seu vizinho segurando uma pistola preta, que em seguida entrou para dentro da casa.

Os policiais então conversaram com uma das partes que entraram em vias de fato com o autor do disparo. Todos apresentavam sintomas de embriaguez, que foi dito que todos estavam junto bebendo na casa do autor.

Disse ainda, que confusão teria começado dentro da casa em razão de algumas conversas ditas e a situação foi parar na rua. Quando os vizinhos apareceram para apartar, o autor sacou uma pistola Taurus G3 cal. 9mm e disparou.

continua após publicidade .

A equipe pediu apoio de área das equipes, CPU, Lunardelli e ROTAM. Diante do flagrante, os policiais entraram na residência do autor e encontraram a pistola carregada em pronto emprego com oito munições,

Na residência e no veículo do autor foram encontradas outras munições; 43 projeteis intactos e cinco deflagrados.

Sendo então dada voz de prisão em flagrante para o autor, que foi encaminhado junto com as vítimas e testemunhas para Delegacia de São João do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News