Homem é atropelado pela própria caminhonete, em Marilândia do Sul

A Polícia Militar (PM) deu apoio à ocorrência

Um homem que conduzia uma caminhonete Hillux na região central de Marilândia do Sul, acabou sendo atropelado pelo próprio veículo, na noite deste domingo, 16. A Polícia Militar (PM) deu apoio à ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe policial realizava patrulhamento na região quando se deparou com um acidente de trânsito, onde a vítima era socorrida por populares.

De acordo com testemunhas do acidente, o homem conduzia uma caminhonete, passou mal e caiu do veículo, sendo que a caminhonete passou por cima de sua perna esquerda, e em seguida, se chocou com uma árvore e parou.

O socorro foi acionado e o homem foi encaminhado até o Pronto Socorro de Marilândia. A caminhonete ficou sob a responsabilidade dos irmãos da vítima, que não teve o estado de saúde divulgado.

