Homem é atingido por tiro na testa em São Pedro do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em São Pedro do Ivaí.na noite de sábado (14) um homem com ferimento na testa, causado por um disparo de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência.

continua após publicidade

No hospital, os policiais foram informados que o médico de plantão suturou o ferimento, localizado no lado esquerdo acima dos olhos. A vítima, estava consciente, e seria encaminhada para o Hospital da Providência, onde passaria por exames mais especializados, incluindo uma tomografia.

- LEIA MAIS: Abordagem da PM na PR-082 em Lunardelli resulta em apreensão de droga

continua após publicidade

De acordo com relatos da vítima aos agentes da PM, ele estava sentado na varanda de sua casa, na Rua José Luiz de Souza, quando notou a passagem de um veículo e uma moto. Sem conseguir identificar marca ou modelo, ele ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo.

Ainda de acordo com a vítima, logo depois, juntamente com sua companheira viu que estava ferido, sendo socorrido e encaminhado pelos familiares para atendimento médico.

A equipe policial registrou a ocorrência e prestou orientações à família da da vítima sobre os próximos passos no processo de investigação policial.

Siga o TNOnline no Google News