Homem é atingido por tiro na cabeça em Ivaiporã

O caso foi na Rua São Sebastião, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

Um homem foi socorrido pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na tarde de sábado (25) com um ferimento na cabeça, causado por um disparo de arma de fogo, no final da tarde de sábado (21). O caso na Rua São Sebastião, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã.

A vítima foi encaminhada ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, e chegou consciente ao hospital, mas devido à gravidade foi transferida ao Hospital da Providência de Apucarana. O suspeito da tentativa de homicídio foi preso pela Polícia Militar (PM)

Por volta das 17 horas, a equipe da PM foi acionada para a Rua São Sebastião, onde um indivíduo vestindo bermuda vermelha e camiseta cinza estaria portando uma arma de fogo.

Quando a equipe estava próximo do numeral 55, populares chamaram a equipe e informaram que um homem havia sido baleado nos fundo da residência,.

Neste momento, outra viatura chegou em apoio e ao entrarem na residência encontraram a vítima perdendo sangue aparentemente com um tiro de arma de fogo na cabeça, Um militar permaneceu no local e acionou o Samu para prestar socorro a vítima .

As equipes então saíram em diligências e com informações de populares iniciaram a perseguição ao autor que foi localizado em terreno baldio, embrenhado em uma pequena mata. A arma não foi localizada.

Após a prisão pelo menos duas testemunhas informaram a PM, que antes do fato o autor já havia apontado a pistola para eles.

Outra testemunha enquanto o detido estava no camburão, começou a ficar alterado e chegou a relatar ter sido ele o autor de um roubo ocorrido na madrugada do mesmo dia em uma farmácia no centro da cidade.