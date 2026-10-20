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Homem é atingido por tiro de raspão na cabeça dentro de carro em Califórnia

Vítima relatou que atirador se aproximou em uma motocicleta e disparou contra o veículo estacionado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é atingido por tiro de raspão na cabeça dentro de carro em Califórnia
Autor Suspeito foi preso pela PM de Califórnia com apoio de uma equipe de Marilândia do Sul - Foto: Reprodução

Um homem foi atingido de raspão no lado esquerdo da cabeça durante uma tentativa de homicídio nesta terça-feira (20), em Califórnia, no Vale do Ivaí. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava dentro de um carro estacionado quando um motociclista se aproximou e efetuou cerca de quatro disparos. O suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia de Marilândia do Sul.

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A vítima relatou aos policiais que o atirador utilizava uma Honda Biz branca e fugiu após os disparos. Além do ferimento na cabeça, foram constatados impactos no vidro do automóvel. O homem também afirmou que havia se desentendido com o suspeito e que, desde então, vinha sendo perseguido por ele.

Com apoio de equipes de Marilândia do Sul, os policiais iniciaram as buscas e foram à casa do suspeito, onde não encontraram ninguém. Na sequência, seguiram até a residência do avô dele.

Conforme o relato policial, um homem foi visto pulando o muro do imóvel e correndo em direção a uma área de mata. Ele foi alcançado, abordado e identificado como o suspeito dos disparos.

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Questionado sobre a arma, o abordado afirmou que a havia arremessado no mato. Os policiais fizeram buscas no local indicado e solicitaram apoio do canil de Arapongas, mas não localizaram o armamento.

Uma perita criminal esteve no local do ataque e examinou o carro atingido. O suspeito e a motocicleta foram encaminhados à delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos cabíveis. O boletim não informa se a vítima precisou de atendimento médico.

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