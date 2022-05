Homem é atingido por tiro ao tentar separar briga em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi atingido por um tiro de revólver na noite de sexta-feira (6), por volta das 23 horas, tentando separar uma briga. O caso foi em um bar no Bairro Nova Altamira, em Faxinal.

A equipe policial foi acionada via COPOM para deslocar ao Hospital Municipal de Faxinal, onde teria dado entrada um homem com ferimentos por arma de fogo.

No hospital os policiais militares conversaram com a vítima, um rapaz, que passou a relatar que foi separar uma briga em um bar no bairro de Nova Altamira e que logo em seguida foi atingindo por um disparo de arma de fogo no seu pé direito. Relatou ainda que não conhece o autor e não soube passar características do atirador.

A guarnição orientou a vítima e realizou patrulhamento pelo bairro, mas não localizou nenhum indivíduo na via pública.