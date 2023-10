Homem é atingido por pedrada na cabeça durante filmagem com drone

Um homem foi atingido por uma pedrada enquanto operava um drone em uma festa de aniversário no Condomínio Royal Lake, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no sábado (14), por volta das 20 horas.

continua após publicidade

Conforme consta no boletim da PM, a vítima relatou que foi convidado para ir em uma festa de aniversário que estava ocorrendo no local. Enquanto operava o drone, fazendo filmagem do evento, um indivíduo lançou uma pedra em sua direção, atingindo sua cabeça.

-LEIA MAIS: Carro de Arapongas e carreta de Borrazópolis se envolvem em acidente

continua após publicidade

A vítima, que teve ferimentos na cabeça, recebeu os primeiros socorros, pela equipe do Samu e foi encaminhada à UPA para tratamento médico.

A equipe policial se deslocou até o endereço do agressor, mas não conseguiu localizá-lo. O homem foi orientado pelos policiais sobre as medidas cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News