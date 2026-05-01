Homem é atingido por pedrada e tem celular furtado em Godoy Moreira

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Um homem foi vítima de agressão e furto na noite de quinta-feira (30), na área rural de Godoy Moreira, conforme registro da Polícia Militar.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de São João do Ivaí foi acionada para atender a situação na Rua José Marcílio de Oliveira, após denúncia envolvendo lesão corporal e furto.

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No local, os policiais encontraram o solicitante ferido na cabeça, após ser atingido por uma pedrada. Durante o atendimento, a vítima relatou ainda que teve o telefone celular furtado.

Com base nas informações repassadas, a PM realizou buscas e conseguiu localizar o suspeito na própria residência.

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O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a vítima, para a Delegacia de São João do Ivaí, onde o caso foi apresentado para as providências cabíveis. O celular foi recuperado.

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