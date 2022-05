Homem é atingido por golpes de faca em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi esfaqueado na noite de segunda-feira (8), em Ivaiporã. O caso foi por volta das 23 horas na Rua Bulha.

continua após publicidade .

Acionados via COPOM, a equipe de serviço da PM fez patrulhamento pela via, e encontrou o cidadão. Ele relatou que estava sentado na calçada juntamente com sua namorada, quando um indivíduo, o qual não soube informar características, se aproximou e desferiu contra ele alguns golpes de faca.

O homem teve lesões no braço, coxa e canela esquerda, informou que já estava se dirigindo até a UPA – Ivaiporã para atendimento médico.