Homem é atingido por golpe de facão durante briga em Ivaiporã

Na tarde de quinta-feira (30), um homem foi atingido com golpe de facão, após uma confusão em um bar e mercearia na Vila Monte Castelo em Ivaiporã. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 17h30.

A guarnição foi acionada para deslocar a Rua São Mateus ao lado do numeral 145, onde um indivíduo teria levado golpes de facão.

No local em contato com o solicitante, ele relatou que estava no bar com seu irmão e sua amásia, e outros dois indivíduos chegaram ao local arrumando briga com eles.

Em determinado momento um deles pegou um facão e desferiu vários golpes contra os irmãos.

O solicitante teve cortes superficiais na perna direita, joelho esquerdo e braço esquerdo, e recusou atendimento médico da equipe do Samu que estava no local.

Já o irmão levou um golpe de facão na orelha e foi encaminhado a UPA 24h de Ivaiporã.

A equipe RPA 2, logrou êxito em abordar agressor na Rua Pato branco esquina com a Rio Negro. O autor alegou que tinha ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido.

O solicitante e o agressor foram encaminhados a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência.

Outra ocorrência: Ex-mulher se exalta ao ver marido com outra

Por volta das 4 horas, deste sábado (1º), a equipe de serviço foi chamada na Rua Luiz Pasteur para atendimento de uma suposta vias de fato.

No local, foi conversado com um homem que relatou que sua ex-mulher, mãe de seus filhos, o viu com outra pessoa e acabou por se exaltar, mas logo após discutir saiu do local.

Não obstante, após conversado e realizado as devidas orientações, foi confeccionado o boletim de ocorrência.

