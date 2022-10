Homem é atingido por golpe de faca em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de sábado (2), por volta das 23h40, deu entrada no Hospital Municipal de Faxinal um homem atingido por golpe de faca.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) a guarnição foi chamada e no hospital conversou com a irmã da vítima.

- Leia Mais: Identificado motorista que morreu em grave acidente na PR-272

continua após publicidade .

Ela informou que estava na sua residência quando seu irmão chegou pedindo socorro. Ele disse à irmã, que teria sido esfaqueado por um conhecido. Ainda segundo a irmã, essa pessoa seria moradora da Vila Velha.

A mulher relatou ainda que perguntou para o irmão qual o motivo da facada, e ele teria respondido “do nada”.

Quando a equipe policial estava no local a vítima era atendida pelos médicos, não sendo possível colher mais informações sobre o fato.

continua após publicidade .

Diante disso foi confeccionado B.O.U. que será encaminhado à Polícia Civil.

Outro caso de agressão em Faxinal

Na mesma unidade hospitalar, pouco antes, por volta das 21 horas, um adolescente deu entrada com ferimentos. Ele foi atacado nas proximidades do Lago Saracura por três indivíduos.

continua após publicidade .

O adolescente reconheceu dois deles, sendo um, egresso do sistema prisional recentemente, e o terceiro não soube informar.

Ele relatou para a mãe dele, que antes de ser preso, um dos agressores jurou que quando saísse da cadeia o “pegaria”.

A Polícia Militar realizou buscas pela cidade, mas ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News