Homem é atingido por facada após reclamar de barulho de motocicleta

Um homem foi atingido por uma facada, na noite de sábado (22.07), em Ivaiporã, no centro norte do Paraná. De acordo com a polícia, a vítima foi agredida por um motoqueiro, após reclamar do barulho que ele estava fazendo com o veículo.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar (PM) , por volta das 23h40 a guarnição recebeu informações que no distrito de Jacutinga, um homem havia sido ferido por golpe de faca, e teria sido encaminhado por populares a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

- LEIA MAIS: Colisão entre Jeep e moto tira vida de idoso de 64 anos na BR-369

continua após publicidade

Na UPA a vítima relatou que estava em sua residência e havia muito barulho de motocicletas na frente de sua casa e estariam perturbando seu filho recém-nascido.

Ele então saiu para buscar um lanche e encontrou o autor e pediu para que ele parasse com os barulhos.

O autor então saiu do local e voltou logo depois acompanhado do pai que desferiu um soco na boca da vítima e autor uma facada que atingiu as costas.

Foi realizado patrulhamento, porém os autores até o momento não haviam sido localizados. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News