Homem é atingido por disparo de arma de fogo no rosto

A equipe da Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (28) para se deslocar até o Hospital Municipal de São João do Ivaí, onde teria dado entrada um homem alegando ter sofrido ferimento de arma de fogo no rosto e que o projétil se encontrava alojado em seu olho direito.

A equipe deslocou ao local fez contato com a vítima, que passou a relatar que é morador do Distrito de Ubaúna e que por volta das 22 horas estava próximo a um bar conversando com uma mulher, ex-convivente do autor do disparos, sendo que ele é violento e chegou armado e sem avisar efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto dele.

Disse ainda a vítima que após efetuar o disparo o autor evadiu-se do local, e ele conseguiu pilotar sua motocicleta até o Hospital Municipal onde pediu socorro.

A equipe então se deslocou até o Distrito de Ubaúna no intuito de tentar localizar o autor da tentativa de homicídio. Porém, populares disseram que ele havia saído da sua casa há pouco tempo, com uma sacola nas mãos.

A equipe em patrulhamento avistou o suspeito e este ao ver a viatura empreendeu fuga pulando o muro de uma casa. A equipe deu voz de abordagem ao mesmo, que nesse momento desobedeceu tal ordem e abandonou o embrulho que carregava e continuou a fuga a pé, pulando vários muros e cercas das casas vizinhas, tomando rumo ignorado. Os policiais ainda efetuaram buscas com o apoio da equipe ROTAM, porém sem sucesso.

Na sacola abandonada havia diversas facas e punhais bem como alguns canivetes, dois celulares, um par de tênis, uma carteira contendo vários documentos pessoais, e ainda uma arma de fabricação caseira do tipo garrucha aparentemente ser do calibre .22 a qual não possui marca aparente e estava desmuniciada.

Os policiais foram então até a residência da ex-amásia do autor. Onde a mulher e a filha se encontravam trancadas, a mulher disse que o ex-convivente efetuou um disparo de arma de fogo na frente da casa e que estava a ameaçando e tentando entrar, e ele só deixou o local quando viu a equipe policial se aproximando.

As armas apreendidas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí e o boletim encaminhado a fim de que se tome as medidas cabíveis ao caso