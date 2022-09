Homem é atingido por disparo de arma de fogo enquanto caminhava

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi atingido com um disparo de arma de fogo na região lombar enquanto andava em uma estrada rural, em Lunardelli, na tarde de sábado (17). A vítima disse aos policiais militares que um homem em um veículo de passeio, passou pelo local e atirou em sua direção.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17 horas, a guarnição foi chamada ao Hospital Municipal, onde deu entrada um homem atingido por disparo de arma de fogo.

Em contato com a vítima, ele informou que faz tratamento para esquizofrenia, e ao caminhar de Lunardelli sentido Distrito Primavera, se deparou com um carro preto, quando um homem portando uma arma longa deu alguns tiros em sua direção, acertando um disparo na região lombar, e se evadiu do local.

Posteriormente, a vítima percorreu alguma distância, até localizar um morador da região, que prestou socorro e o encaminhou até o hospital.

Foi informado pela médica aos policiais, que o paciente seria encaminhado até hospital de referência de Ivaiporã pela equipe do SAMU.

