Homem é atingido com golpes de foice durante discussão em bar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã após ser atingido com golpes de foice, durante uma discussão em um bar. A ocorrência foi registrada em Rio Branco do Ivaí no final da tarde de terça-feira (20).

continua após publicidade .

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM, por volta das 17h30, a comparecer ao Assentamento Egídio Brunetto, para atender uma situação de lesão corporal.

- LEIA MAIS: Jovem é flagrado com maconha na cueca em Apucarana

continua após publicidade .

Antes de chegar ao endereço, os policiais encontraram o solicitante que estava sendo encaminhado por um amigo ao hospital de Rio Branco do Ivaí.

Ele disse que estava em um bar jogando sinuca com seus amigos, quando acabou discutindo com o proprietário do estabelecimento.

Momento em que um terceiro indivíduo desferiu vários golpes de foice na direção dele, vindo a causar lesão aparente na região do pescoço e no braço.

continua após publicidade .

Posteriormente a vítima foi transferida ao Hospital Bom Jesus, para maiores cuidados. Pois, possivelmente o homem teria uma fratura em seu braço esquerdo.

Diante da situação, a guarnição com apoio da equipe de Grandes Rios foi ao local dos fatos, porém, o autor havia se evadido.

A vítima havia deixado no local, uma carteira contendo cartões bancários, documentos pessoais, R$200,00 em dinheiro e uma motocicleta. Todos os pertences foram entregues e conferidos pelo pai da vítima.

Foi confeccionado boletim de ocorrência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis

Siga o TNOnline no Google News