Homem é atingido com golpe de facão em Arapuã

Um homem foi atingido com golpe de facão no início da na noite de domingo (10), no Distrito de Bem-te-vi, em Arapuã. A vítima recebeu os primeiros socorros da equipe do SAMU e foi encaminhada com corte no abdome ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, em Ivaiporã.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), no local da lesão corporal, a equipe de serviço fez contato com populares que informaram que que a vítima foi levada de encontro a viatura do SAMU, e posteriormente encaminhado ao hospital.

Os policiais conversaram com a vítima no hospital, ele relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos no campo, e que o autor estava próximo, e do nada, chegou perto dele e deu um golpe de facão.

Diante dos fatos a equipe realizou diligências, porém sem êxito em localizar o autor do fato.