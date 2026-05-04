Homem é atacado por grupo de motoqueiros e sofre fratura no nariz em Ivaiporã

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Um homem sofreu fratura no nariz em Ivaiporã após ser agredido por um grupo de motoqueiros na tarde de domingo (3), na Rua Emílio Ganzert, no centro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em via pública quando foi cercada pelos suspeitos, que desceram das motos e iniciaram as agressões com vários socos. Durante o ataque, um dos homens atingiu diretamente o nariz da vítima.

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Além disso, conforme o relato, um dos agressores sacou uma faca e tentou golpear a barriga do homem. No entanto, ele conseguiu se desvencilhar, correu e pediu ajuda.

Na UPA, a equipe médica realizou raio X e constatou a gravidade da lesão. Por isso, o paciente foi encaminhado para um hospital para atendimento especializado.

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A vítima conseguiu informar o nome de um dos envolvidos à Polícia Militar. Porém, os policiais não localizaram o suspeito nos sistemas consultados. A Polícia Civil deve investigar o caso.

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