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LESÃO CORPORAL

Homem é atacado por grupo de motoqueiros e sofre fratura no nariz em Ivaiporã

Vítima foi cercada e agredida por grupo de motoqueiros na Rua Emílio Ganzert, no domingo (3)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 07:41:59 Editado em 04.05.2026, 07:41:54
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Homem é atacado por grupo de motoqueiros e sofre fratura no nariz em Ivaiporã
Autor Homem foi agredido por um grupo de motoqueiros na tarde de domingo - Foto: Reproduçao por freepik/Imagem ilustrativa

Um homem sofreu fratura no nariz em Ivaiporã após ser agredido por um grupo de motoqueiros na tarde de domingo (3), na Rua Emílio Ganzert, no centro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em via pública quando foi cercada pelos suspeitos, que desceram das motos e iniciaram as agressões com vários socos. Durante o ataque, um dos homens atingiu diretamente o nariz da vítima.

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Além disso, conforme o relato, um dos agressores sacou uma faca e tentou golpear a barriga do homem. No entanto, ele conseguiu se desvencilhar, correu e pediu ajuda.

Na UPA, a equipe médica realizou raio X e constatou a gravidade da lesão. Por isso, o paciente foi encaminhado para um hospital para atendimento especializado.

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A vítima conseguiu informar o nome de um dos envolvidos à Polícia Militar. Porém, os policiais não localizaram o suspeito nos sistemas consultados. A Polícia Civil deve investigar o caso.

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AGRESSÃO fratura no nariz investigação policial ivaipora motoqueiros POLICIA MILITAR
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