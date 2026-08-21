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LESÃO CORPORAL

Homem é atacado por cão enquanto caminhava em Ivaiporã

Vítima procurou a PM após ser atacada na Rua Diva Proença; equipe orientou homem a buscar atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é atacado por cão enquanto caminhava em Ivaiporã
Autor PM atenedeu a ocorrência na Rua Diva Proença - Foto: Imagem ilustrativa/Pixabay

Um homem foi atacado por um cão enquanto caminhava pela Rua Diva Proença, em Ivaiporã, na tarde de quinta-feira (20), por volta das 13 horas. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após o ataque e orientou a vítima sobre as medidas necessárias.

Conforme o boletim de ocorrência da a PM, o homem relatou caminhava pela rua quando foi atacado pelo animal.

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Os policiais foram até o local informado. Porém, encontraram o portão da residência aberto e não havia ninguém no local, não sendo possível identificar o responsável pelo cão naquele momento.

Diante disso a vítima recebeu orientação para procurar atendimento médico. Além disso, os policiais orientaram o homem a comparecer posteriormente à delegacia para exercer o direito de representação.

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ataque de cão direito de representação ivaipora Ocorrência policial orientações médicas saúde e segurança
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